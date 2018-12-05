В Кремле расценивают заявления США и НАТО по ДРСМД как способ нагнетания ситуации

В Кремле считают ультиматум, предъявленный России Вашингтоном и НАТО по поводу соблюдения ДРСМД, способом нагнетания ситуации и попыткой отвлечь внимание от истинных планов по выходу США из этого договора.

"Действительно, мы видели заявления разных сторон, в том числе и руководство НАТО. Безусловно, речь идет о нагнетании ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "речь идет во многом о манипулировании фактами, чтобы этими "фактами" закамуфлировать истинные цели по выходу из ДРСМД Соединенных Штатов".