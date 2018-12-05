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СНГ 05.12.2018 14:31

В Кремле расценивают заявления США и НАТО по ДРСМД как способ нагнетания ситуации

В Кремле считают ультиматум, предъявленный России Вашингтоном и НАТО по поводу соблюдения ДРСМД, способом нагнетания ситуации и попыткой отвлечь внимание от истинных планов по выходу США из этого договора.

"Действительно, мы видели заявления разных сторон, в том числе и руководство НАТО. Безусловно, речь идет о нагнетании ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "речь идет во многом о манипулировании фактами, чтобы этими "фактами" закамуфлировать истинные цели по выходу из ДРСМД Соединенных Штатов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]