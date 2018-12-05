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СНГ 05.12.2018 16:02

США не представили доказательств нарушений ДРСМД со стороны России - Путин о заявлении Помпео

Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора.

"Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать", - подчеркнул В.Путин.

"Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - отметил он.

М.Помпео ранее заявил, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]