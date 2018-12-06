Путин предложил проработать вопрос создания в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин предложил проработать вопрос создания в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) общей расчетной инфраструктуры.

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в четверг

"Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - добавил российский лидер.