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СНГ 06.12.2018 14:52

Путин предложил проработать вопрос создания в ЕАЭС общей расчетной инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин предложил проработать вопрос создания в Евразийском экономическом союза (ЕАЭС) общей расчетной инфраструктуры.

"Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в четверг

"Это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем наших стран, сделав их менее зависимыми от доллара и других иностранных валют. Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - добавил российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, РАСЧЕТЫ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]