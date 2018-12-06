Лидеры ЕАЭС рассмотрят в четверг вопрос о временной ЗСТ с Ираном, сообщил Путин

Главы государств ЕврАзЭС на встрече в четверг в Петербурге рассмотрят вопрос о вступлении в силу соглашения о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня нам предстоит принять решение о вступлении в силу соглашений об экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной ЗСТ с Ираном", - сказал В.Путин на встрече лидеров ЕврАзЭС в узком составе.

Он также заявил, что рассчитывает "на скорейшее завершение переговоров о преференциальных торговых договорах с Сингапуром, Израилем, Сербией и, в перспективе, с Индией и Египтом".