Лидеры ЕАЭС рассмотрят в четверг вопрос о временной ЗСТ с Ираном, сообщил Путин

Главы государств ЕврАзЭС на встрече в четверг в Петербурге рассмотрят вопрос о вступлении в силу соглашения о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня нам предстоит принять решение о вступлении в силу соглашений об экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной ЗСТ с Ираном", - сказал В.Путин на встрече лидеров ЕврАзЭС в узком составе.
Он также заявил, что рассчитывает "на скорейшее завершение переговоров о преференциальных торговых договорах с Сингапуром, Израилем, Сербией и, в перспективе, с Индией и Египтом".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»