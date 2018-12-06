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Регион 06.12.2018 16:28

Лидеры ЕАЭС рассмотрят в четверг вопрос о временной ЗСТ с Ираном, сообщил Путин

Главы государств ЕврАзЭС на встрече в четверг в Петербурге рассмотрят вопрос о вступлении в силу соглашения о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня нам предстоит принять решение о вступлении в силу соглашений об экономическом сотрудничестве с Китаем и о временной ЗСТ с Ираном", - сказал В.Путин на встрече лидеров ЕврАзЭС в узком составе.

Он также заявил, что рассчитывает "на скорейшее завершение переговоров о преференциальных торговых договорах с Сингапуром, Израилем, Сербией и, в перспективе, с Индией и Египтом".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, ТОРГОВЛЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]