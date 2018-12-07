Вексельберг оспорил санкции США в свой адрес

Владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг оспорил введение против него американских санкций.
В.Вексельберг нанял американских юристов, которые недавно подали петицию об отмене ограничений, сообщило агентство Bloomberg.
Представитель "Реновы" Андрей Шторх подтвердил "Интерфаксу" факт подачи петиции в OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
В.Вексельберг попал в SDN List 6 апреля наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями. В середине октября он заявил, что намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес.
"Санкции незаконны и несправедливы, буду (оспаривать их - ИФ)", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»