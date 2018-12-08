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Регион 08.12.2018 13:15

Президент Ирана предупредил западные страны о возможном ухудшении наркотической ситуации в случае продолжения санкций

Продолжение политики санкций против Ирана со стороны западных стран может привести к ухудшению наркотической ситуации в самих этих странах, заявил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Второй конференции спикеров Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции.

"Мы не ожидаем от западников (западных стран), чтобы они играли бы свою роль в этой борьбе (с наркотической угрозой), но они должны знать, что при наложении санкций против Ирана, они причиняют ущерб нашей борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Мы здесь предупреждаем западников, о том, что если будет причинен ущерб борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из-за ваших санкций, тогда вы не сможете бороться с этим явлением у себя в своих странах", - сказал Х.Рухани.

По его словам, западные страны, накладывая санкции на Иран, ударяют по своей собственной безопасности в этом вопросе.

"Если кто-то не верит нашим словам, пусть посмотрит на географическую карту", - сказал он.

По его словам, Иран является "мощной плотиной" в борьбе с наркоугрозой. Страна, по его словам, ежегодно тратит $800 млн на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, "в результате чего приносит здоровье с востока Европы до запада Америки, с севера Африки до юга Азии".

Любая утечка сквозь эту плотину, принесет проблемы для многих стран мира, отметил он.

"Мы то же самое делаем в борьбе с терроризмом и в борьбе с экстремизмом, и ежегодно миллионы долларов мы тратим на это. Без этих трат регион сейчас сталкивался бы с проблемой ДАИШ (арабское название ИГИЛ) на большой географической территории", - сказал он.

В борьбе с наркотиками и терроризмом страны должны помогать друг другу, добавил президент Ирана.

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Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, НАРКОТИКИ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]