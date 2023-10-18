Иран призывает мусульманские страны ввести санкции против Израиля

Тегеран призывает мусульманские страны ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля, а также выслать израильских послов, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на иранский МИД.
"Министр иностранных дел призывает к немедленному и полному эмбарго со стороны исламских стран в отношении Израиля, в том числе - к нефтяным санкциям. Дополнением к этому должна быть высылка израильских послов в тех случаях, когда дипотношения с сионистским режимом были установлены", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В настоящий момент в саудовском городе Джидда проходит срочное заседание Организации исламского сотрудничества для обсуждения конфликта между Израилем и ХАМАС в связи с взрывом в больнице в секторе Газа.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призывает сформировать команду юристов для документации потенциальных военных преступлений Израиля в секторе Газа.
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