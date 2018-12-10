Володин предложил убрать визовые барьеры при турпоездках между Индией и Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым снять административные трудности при получении виз в России и Индии при взаимных туристических поездках.
"Растёт количество туристов, которые приезжают из России в Индию, так же как и растёт количество туристов, которые приезжают в Москву, но это не то количество, которое могло бы приехать, если создадим более комфортные условия, меньше проволочки при оформлением виз, давайте также подумаем об этом", - сказал В.Володин в ходе встречи с вице-президентом, председателем Совета штатов парламента Индии Венгайей Найду .
По его словам, в России обучается большое количество студентов из Индии, 90% из которых - студенты медицинских вузов.
Также В.Володин пригласил В.Найду посетить Россию.
"Мы ждем вас в Москве и продолжим этот диалог в России",- сказал В.Володин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»