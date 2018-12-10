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СНГ 10.12.2018 12:15

Володин предложил убрать визовые барьеры при турпоездках между Индией и Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым снять административные трудности при получении виз в России и Индии при взаимных туристических поездках.

"Растёт количество туристов, которые приезжают из России в Индию, так же как и растёт количество туристов, которые приезжают в Москву, но это не то количество, которое могло бы приехать, если создадим более комфортные условия, меньше проволочки при оформлением виз, давайте также подумаем об этом", - сказал В.Володин в ходе встречи с вице-президентом, председателем Совета штатов парламента Индии Венгайей Найду .

По его словам, в России обучается большое количество студентов из Индии, 90% из которых - студенты медицинских вузов.

Также В.Володин пригласил В.Найду посетить Россию.

"Мы ждем вас в Москве и продолжим этот диалог в России",- сказал В.Володин.

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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]