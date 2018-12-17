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Происшествия 17.12.2018 13:39

В ДТП в Азербайджане погибли 3 человека, еще 4 пострадали – МВД

Водитель автомобиля «Жигули», его мать и малолетний сын погибли в ДТП в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП.

«Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» Шаин Абдуллаев, его мать Матанат и малолетний сын Ровшан погибли в результате столкновения автомобиля с находившимся у обочины дороги деревом на территории села Ранджбарлар Агджабединского района», - отметили в МВД.

Кроме этого, в результате ДТП пострадали еще четыре человека, находившихся в машине.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]