В ДТП в Азербайджане погибли 3 человека, еще 4 пострадали – МВД

Водитель автомобиля «Жигули», его мать и малолетний сын погибли в ДТП в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП.

«Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» Шаин Абдуллаев, его мать Матанат и малолетний сын Ровшан погибли в результате столкновения автомобиля с находившимся у обочины дороги деревом на территории села Ранджбарлар Агджабединского района», - отметили в МВД.

Кроме этого, в результате ДТП пострадали еще четыре человека, находившихся в машине.

Р.Бабаев