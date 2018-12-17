В ДТП в Азербайджане погибли 3 человека, еще 4 пострадали – МВД

Водитель автомобиля «Жигули», его мать и малолетний сын погибли в ДТП в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.
Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате ДТП.
«Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» Шаин Абдуллаев, его мать Матанат и малолетний сын Ровшан погибли в результате столкновения автомобиля с находившимся у обочины дороги деревом на территории села Ранджбарлар Агджабединского района», - отметили в МВД.
Кроме этого, в результате ДТП пострадали еще четыре человека, находившихся в машине.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»