Лавров называет себя реалистом, поэтому не любит загадывать наперед

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не любит загадывать и отмечать какие-то события заранее.

"Не привык загадывать. Я больше не фантазер, а реалист", - сказал С.Лавров, отвечая в понедельник на вопрос читателей "Комсомольской правды" о том, загадывает ли он желания на Новый год.

"У нас есть притча в команде, с которой мы на плотах сплавлялись, что мы вперед не пьем", - отметил министр.

"Мы не отмечаем то, что предстоит. Мы отмечаем то, что состоялось", - пояснил С.Лавров.

"Если день рождения прошел или проходит, наступил, то мы поднимаем шампанское. А, вот, давайте поднимем тост за то, чтобы что-то случилось - такой нет у нас просто традиции, это даже считается неправильным", - заявил С.Лавров.

Глава МИД РФ также сказал, что "не проникся рэпом" и любит слушать бардов - Высоцкого, Визбора, Митяева.