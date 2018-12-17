Лавров называет себя реалистом, поэтому не любит загадывать наперед

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не любит загадывать и отмечать какие-то события заранее.
"Не привык загадывать. Я больше не фантазер, а реалист", - сказал С.Лавров, отвечая в понедельник на вопрос читателей "Комсомольской правды" о том, загадывает ли он желания на Новый год.
"У нас есть притча в команде, с которой мы на плотах сплавлялись, что мы вперед не пьем", - отметил министр.
"Мы не отмечаем то, что предстоит. Мы отмечаем то, что состоялось", - пояснил С.Лавров.
"Если день рождения прошел или проходит, наступил, то мы поднимаем шампанское. А, вот, давайте поднимем тост за то, чтобы что-то случилось - такой нет у нас просто традиции, это даже считается неправильным", - заявил С.Лавров.
Глава МИД РФ также сказал, что "не проникся рэпом" и любит слушать бардов - Высоцкого, Визбора, Митяева.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»