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СНГ 17.12.2018 14:34

Лавров называет себя реалистом, поэтому не любит загадывать наперед

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не любит загадывать и отмечать какие-то события заранее.

"Не привык загадывать. Я больше не фантазер, а реалист", - сказал С.Лавров, отвечая в понедельник на вопрос читателей "Комсомольской правды" о том, загадывает ли он желания на Новый год.

"У нас есть притча в команде, с которой мы на плотах сплавлялись, что мы вперед не пьем", - отметил министр.

"Мы не отмечаем то, что предстоит. Мы отмечаем то, что состоялось", - пояснил С.Лавров.

"Если день рождения прошел или проходит, наступил, то мы поднимаем шампанское. А, вот, давайте поднимем тост за то, чтобы что-то случилось - такой нет у нас просто традиции, это даже считается неправильным", - заявил С.Лавров.

Глава МИД РФ также сказал, что "не проникся рэпом" и любит слушать бардов - Высоцкого, Визбора, Митяева.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, НОВЫЙ/ГОД, ЖЕЛАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]