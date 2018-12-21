США не смогут в одиночку достичь никаких договоренностей в палестино-израильском урегулировании - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США не смогут в одиночку достичь договоренностей в палестино-израильском урегулировании, заявил о необходимости возвращения к коллективным форматам.

"Мы за то, чтобы при всей важности роли США, понятно, что без них не получится достичь договоренностей, но должно быть понятно, что и Соединенные Штаты в одиночку договоренностей не достигнут, поэтому необходимо возвращаться к коллективным форматам, "квартету" международных посредников в тесной координации с Лигой арабских государств", - заявил он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

С.Лавров также подчеркнул, что "очень опасно пытаться рассматривать все региональные проблемы через призму борьбы с Ираном", как это сейчас наблюдается со стороны США и некоторых их союзников.