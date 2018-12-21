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СНГ 21.12.2018 15:31

США не смогут в одиночку достичь никаких договоренностей в палестино-израильском урегулировании - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США не смогут в одиночку достичь договоренностей в палестино-израильском урегулировании, заявил о необходимости возвращения к коллективным форматам.

"Мы за то, чтобы при всей важности роли США, понятно, что без них не получится достичь договоренностей, но должно быть понятно, что и Соединенные Штаты в одиночку договоренностей не достигнут, поэтому необходимо возвращаться к коллективным форматам, "квартету" международных посредников в тесной координации с Лигой арабских государств", - заявил он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

С.Лавров также подчеркнул, что "очень опасно пытаться рассматривать все региональные проблемы через призму борьбы с Ираном", как это сейчас наблюдается со стороны США и некоторых их союзников.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]