Армения не отказывается от возможности встречи с Засем, претендующим на пост генсека ОДКБ - Пашинян

Армения не отвергала возможность встречи с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, претендующим на пост генерального секретаря ОДКБ, заявил в субботу действующий глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Мы не отвергали. Мы говорили, что на данном этапе считаем не целесообразным встречу. Обсуждения продолжаются. Мы всегда говорили, что вопрос должен быть решен на основе консенсуса", - сказал Н.Пашинян журналистам.

"Содержание ОДКБ намного важнее поста генерального секретаря", - добавил он.

"Вопрос назначения генсека ОДКБ - не самый важный. Это ротационная должность, и, естественно, не закреплена за Арменией. Вопрос (содержания - ИФ) намного более глубокий (...), и я доволен обсуждениями, которые были, поскольку состоялись открытые обсуждения, которых в ОДКБ не было", - сказал Н.Пашинян.

"И мы, учитывая нашу безопасностную атмосферу, должны также задать самим себе вопрос - надо ли относиться к ОДКБ серьезно или нет? Это важная констатация, и конечно, эти темы обсудим", - отметил и.о. премьер Армении.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В пятницу стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася генсеком организации.

С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года.

"Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитирует С.Зася госагентство БелТА.