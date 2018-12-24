Экономика США в 2019 году может столкнуться с рецессией - Орешкин

Рост экономики Соединенных Штатов в следующем году неизбежно замедлится, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Первый (тренд - ИФ) - это, конечно, окончание восстановительного цикла в развитых экономиках, в первую очередь в США, ставка ФРС растет, растет очень активно - 2,5% - американская экономика неизбежно должна замедлиться. В лучшем случае это замедление будет до 1-1,5%, о котором мы говорили, в худшем случае мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок или даже краткосрочной рецессией", - заявил М.Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"По сути сейчас уже формируется та картина, которая сформирует нам ту динамику, которую мы увидим в 2019 году", - сказал министр.

По его словам, еще одним таким трендом в мировой экономике на сегодняшний день является дисбаланс в Евросоюзе: "главная проблема здесь - это дивергенция экономик".

"Есть Германия, которая давно закончила восстановительный цикл, имеет рекордно низкую безработицу, и есть другие экономики, периферийные. У них, несмотря на то, что качественно и существенно улучшена ситуацию с точки зрения состояния рынка труда относительно того, что было еще несколько лет назад, все равно безработица остается повышенная, восстановительный цикл продолжается", - сказал М.Орешкин.

"Европейским властям, ЕЦБ действовать очень сложно - с одной стороны начинается перегрев в Германии, где фаза позднеэкономического цикла, с другой стороны, есть экономики, которым требуется очень активное стимулирование. Вот эта история в целом тоже ведет к определенному замедлению экономического роста", - сказал глава Минэкономразвития.

По его мнению, на ситуацию в мировой экономике также оказывает воздействие структурное замедление роста китайской экономики на фоне торговых войн с США.

"Мы видим, что с каждым следующим кварталом там темпы роста снижаются, и, конечно, на Китай накладывается история с торговыми войнами. Если в первом полугодии это была больше дискуссия в политическом пространстве, то сейчас мы видим уже реальный эффект на цифры, цифры не только китайские, но и американские, мы видим, как меняются торговые потоки, как появляется влияние на инфляцию, на замедление экономического роста", - сказал М.Орешкин.

"К этому еще добавляются проблемы других развивающихся стран. Есть страны, где экономический рост является на самом деле таким пузырем и связан с формированием серьезных дисбалансов. 2018 год это год, когда эти пузыри начинают лопаться - Аргентина, Турция", - заявил российский министр.