Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0248 GBR   2.1547 TRY   0.3199

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.88 -2.29 Brent 54.35 -2.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 26 Дек 13° 27 Дек

СНГ 24.12.2018 15:31

Экономика США в 2019 году может столкнуться с рецессией - Орешкин

Рост экономики Соединенных Штатов в следующем году неизбежно замедлится, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Первый (тренд - ИФ) - это, конечно, окончание восстановительного цикла в развитых экономиках, в первую очередь в США, ставка ФРС растет, растет очень активно - 2,5% - американская экономика неизбежно должна замедлиться. В лучшем случае это замедление будет до 1-1,5%, о котором мы говорили, в худшем случае мы можем столкнуться даже с определенными значениями около нулевых отметок или даже краткосрочной рецессией", - заявил М.Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"По сути сейчас уже формируется та картина, которая сформирует нам ту динамику, которую мы увидим в 2019 году", - сказал министр.

По его словам, еще одним таким трендом в мировой экономике на сегодняшний день является дисбаланс в Евросоюзе: "главная проблема здесь - это дивергенция экономик".

"Есть Германия, которая давно закончила восстановительный цикл, имеет рекордно низкую безработицу, и есть другие экономики, периферийные. У них, несмотря на то, что качественно и существенно улучшена ситуацию с точки зрения состояния рынка труда относительно того, что было еще несколько лет назад, все равно безработица остается повышенная, восстановительный цикл продолжается", - сказал М.Орешкин.

"Европейским властям, ЕЦБ действовать очень сложно - с одной стороны начинается перегрев в Германии, где фаза позднеэкономического цикла, с другой стороны, есть экономики, которым требуется очень активное стимулирование. Вот эта история в целом тоже ведет к определенному замедлению экономического роста", - сказал глава Минэкономразвития.

По его мнению, на ситуацию в мировой экономике также оказывает воздействие структурное замедление роста китайской экономики на фоне торговых войн с США.

"Мы видим, что с каждым следующим кварталом там темпы роста снижаются, и, конечно, на Китай накладывается история с торговыми войнами. Если в первом полугодии это была больше дискуссия в политическом пространстве, то сейчас мы видим уже реальный эффект на цифры, цифры не только китайские, но и американские, мы видим, как меняются торговые потоки, как появляется влияние на инфляцию, на замедление экономического роста", - сказал М.Орешкин.

"К этому еще добавляются проблемы других развивающихся стран. Есть страны, где экономический рост является на самом деле таким пузырем и связан с формированием серьезных дисбалансов. 2018 год это год, когда эти пузыри начинают лопаться - Аргентина, Турция", - заявил российский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ЭКОНОМИКА, РЕЦЕССИЯ


Похожие новости


Гадать о степени влияния Мэттиса на Трампа - неблагодарное дело, отмечают в Кремле Помпео завил, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией, но она - ненадежный партнер Путин считает вывод войск США из Сирии возможным, хотя пока признаков вывода не видно Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий - Путин Путин: Россию беспокоит размещение ПРО США в Японии Путин: трудно себе представить, как будет развиваться ситуация после выхода США из ДРСМД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]