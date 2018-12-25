Три человека пострадали при обрушении строящегося моста в Дагестане

Мост обрушился в Дагестане, есть пострадавшие, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"ЧП произошло во вторник в городе Буйнакске. Обрушился строящийся мост. Три человека пострадали. Их доставили в центральную городскую больницу", - сказала З.Муртазалиева.

По ее словам, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести.