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СНГ 25.12.2018 18:02

Три человека пострадали при обрушении строящегося моста в Дагестане

Мост обрушился в Дагестане, есть пострадавшие, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.

"ЧП произошло во вторник в городе Буйнакске. Обрушился строящийся мост. Три человека пострадали. Их доставили в центральную городскую больницу", - сказала З.Муртазалиева.

По ее словам, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МОСТ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]