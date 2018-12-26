ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9,75% в условиях нестабильности на внешних рынках

Центральный банк Азербайджана на заседании в среду принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9,75%, отмечается в сообщении Центробанка.

В пресс-релизе подчеркивается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7,75%, верхний - 11,75%.

«В текущих макроэкономических условиях сохранение учетной ставки объясняется определенной волатильностью на внешних рынках. В дальнейшем реакция денежной политики будет зависеть от динамики инфляции, ее устойчивости», - отмечается в сообщении.

В целом, в текущем году Центробанк Азербайджана 4 раза снижал учетную ставку: с 12 февраля она была снижена с 15% до 13%, с 9 апреля - с 13% до 11%, с 14 июня – с 11% до 10%, с 30 октября – с 10% до 9,75%.

В пресс-релизе подчеркивается, что следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 1 февраля 2019 года.

А.Азизов