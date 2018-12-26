Новый состав правительства активно включился в работу над национальными проектами - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом работы правительства на ближайшие пять лет является реализация национальных проектов, и сказал, что новый состав кабинета министров активно включился в эту работу.

"После выборов президента произошло значительное обновление правительства, пришло много людей, новых, хорошо зарекомендовавших себя на работе в регионах Российской Федерации", - сказал В.Путин на встрече с членами правительства РФ в среду.

Президент поблагодарил новый состав правительства РФ за то, что "активно сразу же включился в реализацию самого главного, что является в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, на ближайшие пять лет - реализацию национальных проектов".

В.Путин еще напомнил, что "все мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами выполнить все намеченные цели, решить все задачи".

Президент РФ отдельную благодарность выразил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

"Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвовал в разработке всех этих национальных проектов и планах их реализации", - заявил В.Путин.

Он выразил уверенность, что работа по реализации национальных проектов будет поставлена "на нужный профессиональный уровень, и все мы будем работать, как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов не на бумаге, а в жизни".