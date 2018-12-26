Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

СНГ 26.12.2018 16:03

Новый состав правительства активно включился в работу над национальными проектами - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетом работы правительства на ближайшие пять лет является реализация национальных проектов, и сказал, что новый состав кабинета министров активно включился в эту работу.

"После выборов президента произошло значительное обновление правительства, пришло много людей, новых, хорошо зарекомендовавших себя на работе в регионах Российской Федерации", - сказал В.Путин на встрече с членами правительства РФ в среду.

Президент поблагодарил новый состав правительства РФ за то, что "активно сразу же включился в реализацию самого главного, что является в нашей совместной работе на ближайшую перспективу, на ближайшие пять лет - реализацию национальных проектов".

В.Путин еще напомнил, что "все мы должны сделать все необходимое для того, чтобы вместе с региональными командами выполнить все намеченные цели, решить все задачи".

Президент РФ отдельную благодарность выразил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

"Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвовал в разработке всех этих национальных проектов и планах их реализации", - заявил В.Путин.

Он выразил уверенность, что работа по реализации национальных проектов будет поставлена "на нужный профессиональный уровень, и все мы будем работать, как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов не на бумаге, а в жизни".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОЦЕНКА


Похожие новости


Путин: "Авангард" обеспечит безопасность России на десятилетия Дата новой встречи Путина и Лукашенко пока не определена, они договорились провести ее до нового года - Песков Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на вопросы в сфере энергетики - Путин Визит Путина в Сербию намечен на январь - Песков Путин поделился своими музыкальными предпочтениями Путин согласился с Трампом относительно того, что в Сирии по ИГИЛ нанесен серьезный удар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]