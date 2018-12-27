РФ сделает всё возможное для сохранения достигнутого уровня сотрудничества с Арменией - Путин

Россия будет делать все, чтобы сохранялось сотрудничество с Арменией по линии ОДКБ и в других сферах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Динамика хорошая, нужно ее сохранять. Мы готовы это делать. Со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, чтобы такой уровень отношений у нас сохранялся и не только в этой (торговой) сфере, но и по другим направлениям", - сказал В.Путин на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Имею в виду сферу обеспечения безопасности, сотрудничество наше по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза", - отметил президент.

В свою очередь Н.Пашинян заметил, что в столичном аэропорту ему сказали в протоколе президента РФ, что он один из самых часто посещающих Россию иностранных лидеров. "Я думаю, что это подчеркивает контекст особых стратегических наших отношений. Уверен, что такая динамика отношений у нас сохранится и будет развиваться", - сказал он.

Он также добавил, что в следующем году В.Путина ждут с официальным визитом в Армению. "Это будет для нас очень приятно", - сказал Н.Пашинян,

В.Путин пожелал Н.Пашиняну успехов и удачи в реализации всех планов, которые он ставит перед своей командой.