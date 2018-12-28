Встреча Путина и Эрдогана возможна в начале следующего года - Кремль

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможна в первой половине будущего года, ее необходимость определят переговоры на министерском уровне, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча возможна в следующем году. В первой половине", - сказал Д.Песков.

"Сначала поговорят министры, а потом будет понятна целесообразность встречи на высшем уровне", - отметил Д.Песков.