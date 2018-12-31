Посол США в Лондоне считает маловероятным заключение двухсторонней торговой сделки, если парламент примет план Мэй по Brexit

Маловероятным назвал крупное торговле соглашение между США и Великобританией посол Соединенных Штатов в Лондоне Роберт Джонсон в том случае, если британский парламент примет предложения премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.
В интервью Би-би-си американский дипломат сказал, что обсуждаемое в настоящее время быстрое и крупное американо-британское торговое соглашение "не выглядит возможным" на условиях сделки, которые Т.Мэй предлагает Евросоюзу.
Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", посол таким образом озвучил в эфире озабоченности президента Дональда Трампа в связи с тем, что парламент негативно настроен в отношении двухстороннего соглашения США-Великобритания.
Посол США сказал, что видит "пораженческие настроения" в британском подходе к Brexit, которые не учитывают многие позитивные моменты, которые может принести выход из ЕС.
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