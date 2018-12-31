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Дальнее зарубежье 31.12.2018 21:05

Посол США в Лондоне считает маловероятным заключение двухсторонней торговой сделки, если парламент примет план Мэй по Brexit

Маловероятным назвал крупное торговле соглашение между США и Великобританией посол Соединенных Штатов в Лондоне Роберт Джонсон в том случае, если британский парламент примет предложения премьер-министра Терезы Мэй по Brexit.

В интервью Би-би-си американский дипломат сказал, что обсуждаемое в настоящее время быстрое и крупное американо-британское торговое соглашение "не выглядит возможным" на условиях сделки, которые Т.Мэй предлагает Евросоюзу.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", посол таким образом озвучил в эфире озабоченности президента Дональда Трампа в связи с тем, что парламент негативно настроен в отношении двухстороннего соглашения США-Великобритания.

Посол США сказал, что видит "пораженческие настроения" в британском подходе к Brexit, которые не учитывают многие позитивные моменты, которые может принести выход из ЕС.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]