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Дальнее зарубежье 06.01.2019 10:12

Брат Пола Уилана удивлен отсутствием подробностей о причинах задержания брата - СМИ

Брат задержанного в РФ и обвинённого в шпионаже Пола Уилана - Дэвид Уилан - заявил, что не понимает, почему до сих пор не предоставлено официальной информации о деталях данного дела.

"Я не понимаю, почему спустя неделю после задержания нет никакой базовой информации о том, почему это произошло, о том, что у него нашли при обыске. Наверняка, если такая информация есть, ее не так уж сложно обнародовать", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Д.Уилан отметил, что в данном случае хотел бы опираться именно на данные властей РФ, а не на источники СМИ.

Собеседник издания сообщил, что семья П.Уилана не контактировала с назначенным ему адвокатом Владимиром Жеребенковым. "Насколько мы понимаем, он не говорит по-английски, и это во многом стало сюрпризом", - сказал Д.Уилан.

Рассуждая о причинах задержания брата, он предположил, что "Пол, возможно, стал пешкой в какой-то более масштабной игре. Я думаю, он оказался не в том месте не в то время".

Он заверил, что на данный момент никто не сообщал ему о возможности обмена П.Уилана на кого бы то ни было. "Наша семья сосредоточена на том, чтобы вернуть Пола домой. И мы поддержим любые меры, которые позволят добиться этого", - сказал Д.Уилан.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, СЕМЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]