Apple представит три модели iPhone в 2019 г., сохранит модель с LCD-экраном - СМИ

Apple Inc. планирует представить три новые модели iPhone осенью текущего года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем, продажи которой не оправдали ожиданий компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей, сообщили источники.
В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), отмечают источники. Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.
В конце прошлого года появилась информация о том, что Apple сократила заказы на производство всех трех новейших моделей своих смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, причем наиболее резким было снижение заказов на модель XR.
Уже в 2019 году, 2 января, Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи на ключевых emerging markets, включая Китай. В значительной мере снижение прогноза связано именно с ухудшением продаж iPhone.
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