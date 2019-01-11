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Это интересно 11.01.2019 14:55

Apple представит три модели iPhone в 2019 г., сохранит модель с LCD-экраном - СМИ

Apple Inc. планирует представить три новые модели iPhone осенью текущего года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем, продажи которой не оправдали ожиданий компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей, сообщили источники.

В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), отмечают источники. Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Apple сократила заказы на производство всех трех новейших моделей своих смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, причем наиболее резким было снижение заказов на модель XR.

Уже в 2019 году, 2 января, Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи на ключевых emerging markets, включая Китай. В значительной мере снижение прогноза связано именно с ухудшением продаж iPhone.

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Тэги: США, APPLE, IPHONE, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]