Замгоссекретаря США Томпсон после консультаций с делегацией РФ в Женеве обсудит судьбу ДРСМД с союзниками по НАТО

Замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в среду в Брюсселе обсудит с союзниками по НАТО тему российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил во вторник госдепартамент США.

А.Томпсон встретится с представителями стран НАТО на следующий день после консультаций по ДРСМД с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, стартовавших во вторник в Женеве.

Это первые консультации такого рода после того, как президент США Дональд Трамп объявил 20 октября прошлого года о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, как утверждают в Вашингтоне, противоречат договору. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование Вашингтона.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41,которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. км, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

В преддверии встречи замглавы МИД РФ С.Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов со стороны США, но готова к серьезной работе.

"В условиях, когда нам пытались выставлять и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, в условиях предварительных требований, мы демонстрируем значительную добрую волю, потому что это не тот жанр, не тот стиль, не тот подход, в котором можно искать решение сложных проблем", - сказал С.Рябков журналистам накануне вечером в Женеве.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что американская сторона в конечном итоге дала согласие на эти консультации после наших неоднократных предложений", - отметил он.

"Но с другой стороны, хочу подчеркнуть, что мы в этом контакте заинтересованы отнюдь не больше, чем США", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Но у нас доброй воли не занимать, и мы готовы к серьёзной работе, посмотрим, что завтра получится в этом плане", - сказал замминистра.

"В последнее время мы отметили, что американская сторона даже ещё ужесточила тональность, это нам представляется не очень благоприятным сигналом", - добавил он.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.