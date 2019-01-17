Президент Сербии Вучич встретил Путина в аэропорту Белграда

Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг с однодневным визитом в Сербию.

В белградском аэропорту "Никола Тесла" В.Путина встретил лично президент Сербии Александр Вучич. Президента России приветствовала рота почетного караула.

В последний раз В.Путин посещал Сербию в октябре 2014 года.

В программе пребывания президента России в Белграде - полноформатные переговоры с сербским коллегой, в которых примут участие большие делегации двух стран. По их итогам ожидается подписание более 20 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества - от внешней политики до исследования космического пространства.

Среди ключевых тем переговоров двух президентов будут продление газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии, проблема Косово.

В ходе визита президент РФ также вручит А.Вучичу орден Александра Невского за большой личный вклад в расширение сотрудничества с РФ.

Планируется, что перед началом саммита В.Путин и А.Вучич возложат венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда. А в конце дня два лидера посетят храм святого Саввы, где, как ожидается, президент РФ встретится с сербским патриархом Иринеем.

Во второй половине дня запланирована также беседа В.Путина с председателем президиума (коллективного органа управления) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

В связи с визитом президента России в Белграде приняты серьезные меры по обеспечению безопасности, что ранее подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков.