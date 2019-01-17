Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.935 RUR   0.0256 GBR   2.1877 TRY   0.3174

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.31 0.20 Brent 61.32 0.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 20 Янв

СНГ 17.01.2019 16:18

Президент Сербии Вучич встретил Путина в аэропорту Белграда

Президент РФ Владимир Путин прибыл в четверг с однодневным визитом в Сербию.

В белградском аэропорту "Никола Тесла" В.Путина встретил лично президент Сербии Александр Вучич. Президента России приветствовала рота почетного караула.

В последний раз В.Путин посещал Сербию в октябре 2014 года.

В программе пребывания президента России в Белграде - полноформатные переговоры с сербским коллегой, в которых примут участие большие делегации двух стран. По их итогам ожидается подписание более 20 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества - от внешней политики до исследования космического пространства.

Среди ключевых тем переговоров двух президентов будут продление газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии, проблема Косово.

В ходе визита президент РФ также вручит А.Вучичу орден Александра Невского за большой личный вклад в расширение сотрудничества с РФ.

Планируется, что перед началом саммита В.Путин и А.Вучич возложат венки к мемориалу воинам-освободителям Белграда. А в конце дня два лидера посетят храм святого Саввы, где, как ожидается, президент РФ встретится с сербским патриархом Иринеем.

Во второй половине дня запланирована также беседа В.Путина с председателем президиума (коллективного органа управления) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

В связи с визитом президента России в Белграде приняты серьезные меры по обеспечению безопасности, что ранее подтвердил и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СЕРБИЯ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Решение Вашингтона выйти из ДРСМД ведет к негативным последствиям - Путин Путин может высказаться так, что "кровь стынет" - Песков У Путина пока нет потребности вести аккаунты в соцсетях, чтобы стать ближе к людям - Песков Планы стран Балтии по выходу из российского энергетического кольца - это их дело, за это заплатят их налогоплательщики - Путин Путин поздравил православных с Рождеством Путин и Нетаньяху обсудили обстановку в Сирии, в том числе с учетом намерения США вывести войска из этой страны - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]