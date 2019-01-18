Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил договоренность глав МИД Азербайджана и Армении о подготовке населения двух стран к миру.
«Высоко оцениваю приверженность сторон мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и приветствую договоренность министров о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения (двух стран – ИФ) к миру»,- говорится в заявлении А.Гутерриша по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении 16 января в Париже.
Генсек подчеркнул, что ООН полностью поддерживает усилия посредничества Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.
Как сообщалось ранее, по итогам встречи сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление, в котором отметили готовность Баку и Еревана по проведению мероприятий направленных на подготовку населения обеих стран к миру, говорится в заявлении посредников.
"Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру",- отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что в ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса.
"Министры и сопредседатели рассмотрели последующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать импульс динамике переговоров", - отмечается в заявлении.
"Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время",- сказано в заявлении.
Ф.Исазаде
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