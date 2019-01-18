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Карабахский конфликт 18.01.2019 11:51

Генсек ООН приветствует договоренности Баку и Еревана по Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил договоренность глав МИД Азербайджана и Армении о подготовке населения двух стран к миру.

«Высоко оцениваю приверженность сторон мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и приветствую договоренность министров о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения (двух стран – ИФ) к миру»,- говорится в заявлении А.Гутерриша по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении 16 января в Париже.

Генсек подчеркнул, что ООН полностью поддерживает усилия посредничества Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Как сообщалось ранее, по итогам встречи сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление, в котором отметили готовность Баку и Еревана по проведению мероприятий направленных на подготовку населения обеих стран к миру, говорится в заявлении посредников.

"Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру",- отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что в ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса.

"Министры и сопредседатели рассмотрели последующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать импульс динамике переговоров", - отмечается в заявлении.

"Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время",- сказано в заявлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]