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Дальнее зарубежье 18.01.2019 15:27

Tesla сократит 7% штата по всему миру

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге.

Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков.

"Прошлый год был самым сложным в истории Tesla", - отмечается в пресс-релизе.

Предварительные результаты за IV квартал показали, что прибыль по US GAAP снизилась по сравнению с III кварталом.

Tesla сообщила о необходимости обеспечить поставки электромобиля Model 3 со средним запасом хода на все рынки к маю текущего года. "Необходимо привлечь больше клиентов, которые смогу позволить наши автомобили",- отметил И.Маск.

Потребность в недорогих вариациях Model 3 еще больше возрастет к 1 июля, когда налоговые льготы в США для покупателей электромобилей сократятся вдвое.

Акции Tesla на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу подешевели на 4,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании почти не изменилась, с начала года она увеличилась на 4,4%.

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Тэги: США, TESLA, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]