Tesla сократит 7% штата по всему миру

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. сократит численность постоянных сотрудников по всему миру на 7%, написал CEO компании Илон Маск в корпоративном блоге.
Кроме того, компания сохранит лишь наиболее важных временных сотрудников и подрядчиков.
"Прошлый год был самым сложным в истории Tesla", - отмечается в пресс-релизе.
Предварительные результаты за IV квартал показали, что прибыль по US GAAP снизилась по сравнению с III кварталом.
Tesla сообщила о необходимости обеспечить поставки электромобиля Model 3 со средним запасом хода на все рынки к маю текущего года. "Необходимо привлечь больше клиентов, которые смогу позволить наши автомобили",- отметил И.Маск.
Потребность в недорогих вариациях Model 3 еще больше возрастет к 1 июля, когда налоговые льготы в США для покупателей электромобилей сократятся вдвое.
Акции Tesla на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу подешевели на 4,6%. За последние 12 месяцев капитализация компании почти не изменилась, с начала года она увеличилась на 4,4%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»