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Дальнее зарубежье 22.01.2019 10:43

Макрон намерен продолжать реформы, несмотря на протесты населения, чтобы не повторить судьбу казненного короля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.

"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", - сказал Э.Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства таких компаний, как Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.

При этом Э.Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.

"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.

Он заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.

Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМА, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]