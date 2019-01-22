Макрон намерен продолжать реформы, несмотря на протесты населения, чтобы не повторить судьбу казненного короля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.
"Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев", - сказал Э.Макрон на ужине в Версале, организованном им для представителей руководства таких компаний, как Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co.
При этом Э.Макрон провел аналогию с казненным более 200 лет назад королем Франции Людовиком XVI.
"Он закончил жизнь таким образом именно потому, что отказался от проведения реформ", - отметил президент.
Он заявил, что, по его мнению, выступления "желтых жилетов" стали частью проявления беспокойства среднего класса по поводу глобализации, которая привела к Brexit в Великобритании, а также к росту авторитета популистских партий в Германии или Италии.
Масштабные акции "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
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