В ЕС заявили о скором появлении механизма внешнеторговых расчетов с Ираном

Работа по подготовке специального механизма (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном хорошо продвинулась, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.
"Я надеюсь, что очень скоро будет объявление (об SPV - ИФ). Мы работаем над этим вместе с государствами-членами. Такова ситуация на сегодня", - ответила пресс-секретарь на вопрос о степени готовности механизма специального назначения, выступая в четверг на брифинге в Брюсселе.
Она добавила, что в связи с этим "осуществляется много контактов и проходит много совещаний на разных уровнях".
Специальный механизм создается из-за решения информационной системы SWIFT отключить иранский банковский сектор. Решение принято из-за антииранских санкции США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»