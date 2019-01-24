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Регион 24.01.2019 19:49

В ЕС заявили о скором появлении механизма внешнеторговых расчетов с Ираном

Работа по подготовке специального механизма (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном хорошо продвинулась, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич.

"Я надеюсь, что очень скоро будет объявление (об SPV - ИФ). Мы работаем над этим вместе с государствами-членами. Такова ситуация на сегодня", - ответила пресс-секретарь на вопрос о степени готовности механизма специального назначения, выступая в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что в связи с этим "осуществляется много контактов и проходит много совещаний на разных уровнях".

Специальный механизм создается из-за решения информационной системы SWIFT отключить иранский банковский сектор. Решение принято из-за антииранских санкции США.

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Тэги: ЕС, ИРАН, РАССЧЕТЫ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]