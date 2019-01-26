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Британская газета The Daily Telegraph принесла извинения Мелании Трамп за искажение фактов о ней

Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения и готово выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за искажение фактов о ней в статье, передает агентство Associated Press.

"В знак нашего сожаления мы согласны выплатить госпоже Трамп компенсацию, а также судебные издержки", - говорится в заявлении издания. Сумма выплат не уточняется.

Речь идет о статье, которую газета опубликовала 19 января в своем еженедельнике о М.Трамп. В ней издание указало искажающие действительность факты об отце М.Трамп, о ее мотивах оставить курс по архитектуре и некоторые другие факты. Также газета написала, что карьера М.Трамп до замужества с нынешним президентом США Дональдом Трампом не была успешной.

"Мы признаем, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе до того, как встретила своего супруга и получала работу без его содействия в этом", - отмечается в заявлении британской газеты.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ПЕРВАЯ/ЛЕДИ, ГАЗЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]