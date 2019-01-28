Оказание президенту Венесуэлы военной и финансовой помощи в Кремле не обсуждается - Песков

В Кремле не обсуждают оказание финансовой и военной помощи президенту Венесуэлы, единственная возможная помощь сейчас - не вмешиваться в ситуацию там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь - это не вмешиваться в ситуацию, как это делают напрямую некоторые страны: вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.
В ходе разговора пресс-секретаря спросили, обсуждается ли сейчас оказание какой-либо дополнительной помощи президенту Венесуэлы, в том числе военной и финансовой.
"Нет", - ответил Д.Песков.
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