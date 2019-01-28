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СНГ 28.01.2019 15:30

Оказание президенту Венесуэлы военной и финансовой помощи в Кремле не обсуждается - Песков

В Кремле не обсуждают оказание финансовой и военной помощи президенту Венесуэлы, единственная возможная помощь сейчас - не вмешиваться в ситуацию там, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас главное, чтобы сами венесуэльцы урегулировали в рамках конституционного поля все разногласия, которые могут быть между ними, и единственное, чем мы можем помочь - это не вмешиваться в ситуацию, как это делают напрямую некоторые страны: вмешательство лишь усугубляет эту ситуацию", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

В ходе разговора пресс-секретаря спросили, обсуждается ли сейчас оказание какой-либо дополнительной помощи президенту Венесуэлы, в том числе военной и финансовой.

"Нет", - ответил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ВЕНЕСУЭЛА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]