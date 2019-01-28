Кремль отрицает контакты с лидером оппозиции в Венесуэле Гуаидо

В Кремле не контактировали с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом Венесуэлы, и таких планов на данный момент нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Д.Песков также ответил на вопрос, планируются ли подобные контакты в будущем: "Насколько мне известно, каких-то планов на этот счет нет".