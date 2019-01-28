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Регион 28.01.2019 15:57

Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров

Очередной саммит лидеров России-Турции-Ирана планируется в феврале, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В середине февраля, ориентировочно, сейчас окончательно согласовываем все технические детали, в середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане. И есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении тоже в следующем месяце очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр пообещал проинформировать после согласования окончательных деталей саммита.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что была достигнута договоренность о проведении такого саммита, который пройдет в России.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]