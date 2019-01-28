Саммит РФ-Турция-Иран по Сирии может пройти в феврале - Лавров

Очередной саммит лидеров России-Турции-Ирана планируется в феврале, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В середине февраля, ориентировочно, сейчас окончательно согласовываем все технические детали, в середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане. И есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении тоже в следующем месяце очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр пообещал проинформировать после согласования окончательных деталей саммита.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что была достигнута договоренность о проведении такого саммита, который пройдет в России.