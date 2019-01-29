Работа по механизму расчетов с Ираном подходит к завершению - представитель Могерини

В ЕС интенсифицирована работа над механизмом специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов стран Евросоюза с Ираном, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы приближаемся к линии финиша. Как только у нас будет, что вам сообщить, мы это сделаем. Этой инициативой занимаются государства-члены", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о состоянии дел с SPV.

В ходе ответов на вопросы она также пояснила, что ЕС проявляет более широкий подход к отношениям с Ираном. Есть серия вопросов, над которыми работают страны ЕС после дебатов по Ирану министров иностранных дел, и это выходит за тематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Это работа, начатая в декабре (2018 года - ИФ), которая по-прежнему продолжается. Дебаты в самом разгаре, и я не хочу входить в детали, а только подтвержу факт продолжения этой работы", - добавила М.Коцьянчич.

Она отметила, что в ЕС ясно заявили: "Подтверждение позиции Европейского союза за сохранение этого соглашения не означает, что другие обеспокоенности, касающиеся Ирана, были проигнорированы".

"Это досье, которые должны рассматриваться отдельно, потому что соглашение СВПД об иранском атоме - это специфическое соглашение, заключенное с целью сделать все необходимое, чтобы быть уверенными, что Иран не будет развивать ядерное оружие. То есть это вопрос безопасности, которой посвящено соглашение. Мы хотим, чтобы оно было сохранено, а Иран продолжал придерживаться его", - объяснила представитель Ф.Могерини.

М.Коцьянчич при этом напомнила, что МАГАТЭ неоднократно подтверждало факт выполнения Ираном своих обязательств по данному соглашению.

"Но другие досье рассматриваются отдельно. Мы о них не забываем. Они должны быть урегулированы, мы продолжаем над этим работать, мы делали так в прошлом и продолжим в будущем", - подчеркнула представитель главы европейской дипломатии.