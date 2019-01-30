Премьер Армении летит в Германию, где встретится с руководством страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером в среду начинает двухдневный официальный визит в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба армянского правительства.
В Берлине Н.Пашинян встретится с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, канцлером А.Меркель, председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Премьер Армении посетит фонд Конрада Аденауэра, где выступит с речью. Запланированы встречи Н.Пашиняна с представителями бизнес-сообщества, в Кельне премьер Армении встретится с армянской общиной и мэром города, а также со студентами и преподавательским составом Технического университета Кельна, говорится в сообщении.
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