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СНГ 01.02.2019 15:37

Путин обсудил с СБ РФ Венесуэлу и предполагаемый выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию в Венесуэле, возможный выход США из ДРСМД, внутрироссийские вопросы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сказал он.

По словам Д.Пескова, "состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД".

Пресс-секретарь отметил, что "обсуждались также текущие вопросы социально-

экономического развития России".

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СБ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]