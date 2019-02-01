Путин обсудил с СБ РФ Венесуэлу и предполагаемый выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию в Венесуэле, возможный выход США из ДРСМД, внутрироссийские вопросы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Обсуждалась ситуация в Венесуэле, снова была отмечена необходимость того, чтобы страна самостоятельно разобралась во внутриполитическом кризисе без какого бы то ни было иностранного вмешательства", - сказал он.
По словам Д.Пескова, "состоялся подробный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности в контексте прогнозируемых действий США по выходу из ДРСМД".
Пресс-секретарь отметил, что "обсуждались также текущие вопросы социально-
экономического развития России".
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и климата Сергей Иванов.
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