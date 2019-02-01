Неизвестную рукопись XIII века о короле Артуре нашли в одной из британских библиотек

Фрагменты рукописи XIII века о короле Артуре и волшебнике Мерлине были обнаружены в библиотеке британского Бристоля, сообщает газета The Guardian.

"Семь страниц рукописи XIII века, посвященные королю Артуру и волшебнику Мерлину, были обнаружены в архиве библиотеки Бристольского университета. Фрагменты ранее неизвестного рассказа найдены внутри одной из книг французского ученого XV века. Текст написан на старофранцузском языке", - пишет издание.

Как отмечает газета, рассказ повествует о Битве при Требе, во время которой Мерлин вдохновил войска Артура речью и возглавил атаку, неся знамя рыцаря Круглого стола сэра Кея с изображением дракона, который выдыхал настоящее пламя.

По мнению историков, рукопись является версией Estoire de Merlin ("Истории Мерлина"), которая входит в цикл рыцарских романов "Ланселот-Грааль", или "Вульгата". Находка отличается от известных текстов упоминаниями имен различных военачальников, командовавших силами короля Артура.

"Эти фрагменты - удивительная находка, которая может иметь значение для изучения не только этого текста, но также других связанных и более поздних текстов из циклов, которые сформировали наше современное понимание легенды об Артуре", - цитирует The Guardian президента британского отделения Международного общества короля Артура Лию Тетер.

По ее словам, на полную расшифровку текста понадобится некоторое время.

Король Артур - по преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бриттов V - VI веков, разгромивший завоевателей-саксов. Согласно легенде, Артур собрал при своём дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей Круглого стола. О подвигах Артура и его рыцарей существуют многочисленные легенды и рыцарские романы, в основном касающиеся поисков Святого Грааля и спасения прекрасных дам. Мерлин - в британском цикле легенд наставник и советник короля Артура, обладает магической силой. С помощью своего ментора король смог достать из камня легендарный меч Экскалибур.