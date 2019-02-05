Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9434 RUR   0.0259 GBR   2.2165 TRY   0.3262

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Фев 8 Фев

Регион 05.02.2019 12:03

Неконструктивные обвинения ЕС на руку врагам, стремящимся подорвать отношения между Европой и Тегераном - МИД Ирана

МИД Ирана назвал беспочвенными и неконструктивными обвинения Евросоюза, касающиеся пусков баллистических ракет, нарушения прав человека, дестабилизирующей политики в регионе.

"Выдвижение таких необоснованных и пустых обвинений в условиях, когда хорошо известно, что террористические и преступные группы свободно чувствуют себя в Европе, является на данном этапе неконструктивным. Это соответствует целям врагов, которые стремятся подорвать отношения между Ираном и Европой", - говорится в заявлении, распространенном иранским информагентством "Тасним".

В понедельник ЕС заявил о "серьезной озабоченности" в связи реализуемой Тегераном ракетной программой, призвал Иран прекратить деятельность, которая ведет к росту недоверия и дестабилизации обстановки в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕС, ОТВЕТ


Похожие новости


ЕС вновь выступил с заверениями о поддержке СВПД ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном Механизм расчетов с Ираном скоро будет создан - МИД ФРГ В ЕС заявили о скором появлении механизма внешнеторговых расчетов с Ираном Евросоюз вводит санкции против разведслужбы Ирана В Брюсселе рассчитывают, что специальный механизм по расчетам между ЕС и Ираном появится в ближайшие недели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]