Неконструктивные обвинения ЕС на руку врагам, стремящимся подорвать отношения между Европой и Тегераном - МИД Ирана

МИД Ирана назвал беспочвенными и неконструктивными обвинения Евросоюза, касающиеся пусков баллистических ракет, нарушения прав человека, дестабилизирующей политики в регионе.

"Выдвижение таких необоснованных и пустых обвинений в условиях, когда хорошо известно, что террористические и преступные группы свободно чувствуют себя в Европе, является на данном этапе неконструктивным. Это соответствует целям врагов, которые стремятся подорвать отношения между Ираном и Европой", - говорится в заявлении, распространенном иранским информагентством "Тасним".

В понедельник ЕС заявил о "серьезной озабоченности" в связи реализуемой Тегераном ракетной программой, призвал Иран прекратить деятельность, которая ведет к росту недоверия и дестабилизации обстановки в регионе.