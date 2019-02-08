Путин поддержал предложение главы BP о встрече с руководителями британских компаний, работающих с РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главного исполнительного директора BP Роберта Дадли организовать "круглый стол" с участием руководителей британских компаний, работающих с Россией, и пообещал встретиться с этими бизнесменами, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча В.Путина и Р.Дадли состоялась в четверг в Кремле.

"В беседе господин Дадли предложил президенту организовать "круглый стол" с участием руководителей британских компаний, которые работают на российском рынке и имеют то или иное отношение к бизнесу в России. Р.Дадли также обратился с просьбой к президенту, чтобы он встретился с участниками такого "круглого стола", - сказал Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "В.Путин поддержал эту идею и обещал это сделать".

"Сейчас, по всей видимости, потребуется какое-то время, чтобы эту работу организовать. Но, в любом случае, президент выразил готовность встретиться с британскими бизнесменами", - добавил Д.Песков.