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ТЭК 08.02.2019 13:47

Путин поддержал предложение главы BP о встрече с руководителями британских компаний, работающих с РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением главного исполнительного директора BP Роберта Дадли организовать "круглый стол" с участием руководителей британских компаний, работающих с Россией, и пообещал встретиться с этими бизнесменами, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча В.Путина и Р.Дадли состоялась в четверг в Кремле.

"В беседе господин Дадли предложил президенту организовать "круглый стол" с участием руководителей британских компаний, которые работают на российском рынке и имеют то или иное отношение к бизнесу в России. Р.Дадли также обратился с просьбой к президенту, чтобы он встретился с участниками такого "круглого стола", - сказал Д.Песков.

По словам пресс-секретаря президента, "В.Путин поддержал эту идею и обещал это сделать".

"Сейчас, по всей видимости, потребуется какое-то время, чтобы эту работу организовать. Но, в любом случае, президент выразил готовность встретиться с британскими бизнесменами", - добавил Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, BP, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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