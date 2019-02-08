Меркель считает фейковые новости одной из важнейших угроз безопасности в будущем

Канцлер Германии Ангела Меркель считает фальшивые новости одной из важнейших угроз безопасности в будущем и указала на этот момент на открытии новой штаб-квартиры внешней разведки ФРГ в Берлине.
"Мы должны учиться обращаться с фальшивыми новостями как с частью гибридной войны. С моей точки зрения, это один из решающих моментов в вопросе будущей безопасности и общественного единения в Германии", - сказала А.Меркель на открытии нового комплекса Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в пятницу.
По ее мнению, разведслужбы играют "важную роль" в борьбе с угрозой дезинформации.
"Быстрая диагностика (быстрый анализ?) таких сообщений - это основа для того, чтобы отвечать на важные вопросы - какая информация правдива, чем манипулировали, где скрывается пропаганда какой-либо государственной организации", - отметила она.
По словам канцлера, она считает эти задачи "центром будущей работы BND".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»