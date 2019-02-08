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Дальнее зарубежье 08.02.2019 18:34

Меркель считает фейковые новости одной из важнейших угроз безопасности в будущем

Канцлер Германии Ангела Меркель считает фальшивые новости одной из важнейших угроз безопасности в будущем и указала на этот момент на открытии новой штаб-квартиры внешней разведки ФРГ в Берлине.

"Мы должны учиться обращаться с фальшивыми новостями как с частью гибридной войны. С моей точки зрения, это один из решающих моментов в вопросе будущей безопасности и общественного единения в Германии", - сказала А.Меркель на открытии нового комплекса Федеральной разведывательной службы Германии (BND) в пятницу.

По ее мнению, разведслужбы играют "важную роль" в борьбе с угрозой дезинформации.

"Быстрая диагностика (быстрый анализ?) таких сообщений - это основа для того, чтобы отвечать на важные вопросы - какая информация правдива, чем манипулировали, где скрывается пропаганда какой-либо государственной организации", - отметила она.

По словам канцлера, она считает эти задачи "центром будущей работы BND".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, НОВОСТИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]