Путин заявил, что решение споров с Белоруссией не терпит суеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией "не терпит суеты".

"Серьезные решения не терпят суеты", - сказал В.Путин в ответ на вопрос, когда ему удастся договориться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в среду лидеры отправились покататься на лыжах на один из сочинских горнолыжных склонов, сделав перерыв в переговорах, которые проходят в Сочи.