Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0258 GBR   2.1935 TRY   0.3241

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.10 0.69 Brent 62.42 0.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев 17 Фев

СНГ 13.02.2019 20:42

Путин заявил, что решение споров с Белоруссией не терпит суеты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение спорных вопросов с Белоруссией "не терпит суеты".

"Серьезные решения не терпят суеты", - сказал В.Путин в ответ на вопрос, когда ему удастся договориться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в среду лидеры отправились покататься на лыжах на один из сочинских горнолыжных склонов, сделав перерыв в переговорах, которые проходят в Сочи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БЕЛОРУССИЯ, РЕШЕНИЯ


Похожие новости


Путин и Лукашенко в Сочи в течение трех дней обсудят российско-белорусские отношения - Песков Путин: режимам контроля над вооружениями и нераспространения в мире брошен вызов Россия будет постепенно идти в направлении использования электронных виз - Путин Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю Путин обсудил с СБ РФ Венесуэлу и предполагаемый выход США из ДРСМД Зарплата учителей не должна быть ниже, чем в среднем по экономике в регионах - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]