В Кремле назвали рэкетом готовящиеся санкции США

Готовящиеся санкции США грубо нарушают международные торговые правила, направлены на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Теоретически всегда надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал Д.Песков, добавив, что надеяться на улучшение двусторонних отношений "хотя бы на устойчивую их ремиссию в данный момент не приходится".
"Мы видим проявления болезни русофобии, это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных. Иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о дестабилизирующей роли РФ в Сирии, а напротив признавалась бы ключевая роль Москвы в спасении региона от терроризма", - продолжил пресс-секретарь президента РФ.
Однако, как подчеркнул Д.Песков, за этим проявлением эмоций "стоит прагматичный торговый подход".
"Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничащий с рэкетирством", - заявил он.
По его словам, меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием - "это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции".
Д.Песков отметил, что подобного рода действия направлены на то, чтобы "вытеснить конкурентные российские компании с рынка и расчистить место там для американского бизнеса и американской продукции".
"Мы с этим не согласны, мы считаем это неприемлемым, считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правила международной торговли и иметь очень пагубные последствия", - сказал Д.Песков.
"Я уже не говорю о негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношениях", - заявил Д.Песков.
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