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Регион 14.02.2019 14:20

ЕС осудил теракт в Иране, жертвами которого стали несколько десятков человек

Евросоюз выразил соболезнования в связи с крупным терактом в Иране, в результате которого погибло около 30 иранских военнослужащих.

"По меньшей мере, 27 человек погибли и десятки получили ранения в результате террористической атаки на иранские вооруженные силы в провинции Систан и Белуджистан в Иране в среду. Не может быть никакого оправдания такому ужасному террористическому акту", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз выражает свои соболезнования семьям погибших и народу Ирана. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил представитель ЕВС.

Ранее сообщалось, что общее число жертв теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан превысило 40 человек. По данным иранских СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]