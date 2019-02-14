ЕС осудил теракт в Иране, жертвами которого стали несколько десятков человек

Евросоюз выразил соболезнования в связи с крупным терактом в Иране, в результате которого погибло около 30 иранских военнослужащих.

"По меньшей мере, 27 человек погибли и десятки получили ранения в результате террористической атаки на иранские вооруженные силы в провинции Систан и Белуджистан в Иране в среду. Не может быть никакого оправдания такому ужасному террористическому акту", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в четверг в Брюсселе.

"Европейский союз выражает свои соболезнования семьям погибших и народу Ирана. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил представитель ЕВС.

Ранее сообщалось, что общее число жертв теракта в иранской провинции Систан и Белуджистан превысило 40 человек. По данным иранских СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус.