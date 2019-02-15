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Дальнее зарубежье 15.02.2019 23:49

США требуется аналог ДРСМД, включающий не только РФ, но и Китай, уверен американский сенатор

США нет смысла соблюдать условия договора, подобного ДРСМД, если Россия не намерена соблюдать его условия, а Китай - вообще не является его участником, заявил в пятницу влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Китай вовсю производит ракеты, а Россия нарушает договор. Нам нужно выяснить, можем ли мы получить более подходящий договор", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о ситуации вокруг ДРСМД.

"Нам нужен договор, который Россия не будет нарушать. А еще - нужно, чтобы его подписал Китай", - добавил сенатор.

Л.Грэм возглавляет комитет сената по юридическим делам. Также он входит в комитет по иностранным делам и считает одним из главных союзников в сенате президента США Дональда Трампа по многим международным и внутриамериканским вопросам.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СЕНАТОР, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]