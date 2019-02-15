США требуется аналог ДРСМД, включающий не только РФ, но и Китай, уверен американский сенатор

США нет смысла соблюдать условия договора, подобного ДРСМД, если Россия не намерена соблюдать его условия, а Китай - вообще не является его участником, заявил в пятницу влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Китай вовсю производит ракеты, а Россия нарушает договор. Нам нужно выяснить, можем ли мы получить более подходящий договор", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о ситуации вокруг ДРСМД.
"Нам нужен договор, который Россия не будет нарушать. А еще - нужно, чтобы его подписал Китай", - добавил сенатор.
Л.Грэм возглавляет комитет сената по юридическим делам. Также он входит в комитет по иностранным делам и считает одним из главных союзников в сенате президента США Дональда Трампа по многим международным и внутриамериканским вопросам.
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