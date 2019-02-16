Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном и не подрывать санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

"(Для ЕС) настало время выйти из ядерной сделки и присоединиться к нам. Наши европейские партнеры должны прекратить подрывать санкции США против этого кровавого революционного режима", - сказал он.

При этом М.Пенс подверг критике учрежденный странами ЕС механизм по торговле с Ираном.

По его словам, "этот шаг лишь укрепляет Иран, ослабляет ЕС и все более отдаляет Европу от США".

Ранее страны ЕС учредили финансовый механизм INSTEX, с помощью которого европейские страны продолжат финансовые расчеты с Ираном в обход санкций США.

США в прошлом году объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции в отношении Исламской республики.