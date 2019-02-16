До выборов на Украине прогресса в урегулировании не ожидается - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что можно ждать позитивных подвижек по выполнению минских договоренностей со стороны Украины до предстоящих в этой стране в нынешнем году президентских и парламентских выборов.

"Как сказал президент, едва ли мы можем ждать каких-либо подвижек в позитивном направлении со стороны Киева, пока не пройдут президентские выборы. Некоторые говорят, что и до парламентских выборов ничего радикального в позиции украинского руководства не произойдёт", - сказал С.Лавров журналистам.

Он заметил, что решения принятые в октябре 2016 года лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), не выполняются и саботируются Киевом.