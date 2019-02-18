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Белому дому предстоит ряд бюджетных битв с законодателями в этом году

Белому дому предстоит еще несколько бюджетных битв с Конгрессом в этом году после завершения в минувшую пятницу спора, ставшего причиной самого продолжительного в истории США "шатдауна", пишет газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что законодатели одобрят очередное повышение лимита госдолга в конце лета или начале осени, а также достигнут соглашения по новому бюджету до конца сентября, чтобы избежать очередной приостановки работы федерального правительства.

Первая фаза процесса начнется в следующем месяце, когда Белый дом представит бюджетный план на 2020 год, который, как ожидается, будет содержать предложения о существенном сокращении невоенных расходов государства. Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать краткий проект бюджета 11 марта и более детальный документ 18 марта.

В прошлом году Д.Трамп потребовал от членов кабинета найти возможности для сокращения расходов соответствующих министерств на 5%, поскольку налоговая реформа, стоившая государству $1,5 трлн, привела к увеличению бюджетного дефицита на 17% в 2018 финансовом году, завершившемся 30 сентября. Республиканцы, однако, не смогли провести требовавшееся Д.Трампом сокращение расходов через Конгресс, несмотря на то, что они контролировали обе палаты.

Срок действия заключенного в прошлом году соглашения, предусматривающего увеличение государственных расходов за два года на $300 млрд по сравнению с лимитом, истекает 1 октября 2019 года. Таким образом, лидерам Конгресса придется согласовывать план госрасходов на 2020 фингод, стартующий 1 октября, и если они не договорятся, то в силу вступит автоматический секвестр бюджета, в результате чего госрасходы уменьшатся на $125 млрд, или 10% по сравнению с 2019 годом.

Конгресс одобрял двухлетние соглашения, позволявшие избежать секвестра бюджета в 2013 году и в 2015 году, и вероятно, сделает это вновь. Однако недавний "шатдаун", а также жесткая борьба между Д.Трампом и Конгрессом по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой обещают сложные переговоры, пишет WSJ.

Как сообщалось, Д.Трамп в минувшую пятницу объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, чтобы высвободить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

"Недавняя борьба - это ничто по сравнению с тем, что нас ждет", - говорит республиканец Марио Диаз-Балард, член Комиссии по бюджетным ассигнованиям Конгресса.

По его словам, битва станет более жесткой, учитывая тот факт, что с января 2019 года большинство в Палате представителей перешло к демократам.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса (CBO), дефицит бюджета США к 2022 году достигнет $1 трлн.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, БИТВЫ


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