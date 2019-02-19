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Дальнее зарубежье 19.02.2019 11:22

Индия заказала российского оружия и техники на $10 млрд

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии составляет $10 млрд, сообщил глава компании Александр Михеев.

"В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг $10 млрд ", - сказал А.Михеев, чьи слова приводит во вторник пресс-служба компании.

Он отметил, что РФ примет активное участие в грядущей выставке Aero India - 2019.

"Россия реализует с Индией крупные и амбициозные проекты в высокотехнологичных сферах производства, которые постоянно обсуждаются на высшем уровне главами обоих государств. Наше сотрудничество полностью соответствует проводимой правительством Индии политике Make in India. Фактически Россия стала первой страной, которая поддержала эту программу", - сказал А.Михеев.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели систем С-400. Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВТС, ОБЪЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]