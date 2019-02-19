Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0257 GBR   2.1929 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.03 0.44 Brent 66.50 0.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Фев 22 Фев

Регион 19.02.2019 17:47

Смертник, устроивший теракт в Иране, был гражданином Пакистана

Террорист, устроивший теракт в Иране, в результате которого погибли 27 служащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был гражданином Пакистана, передает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на бригадного генерала КСИР Мохаммада Пакпура.

По словам М.Пакпура, другой мужчина, участвовавший в планировании теракта, также был гражданином Пакистана.

Ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о готовности страны помочь Ирану в расследовании недавнего теракта

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан 13 февраля.

По данным иранских СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус. В результате взрыва погибли 27 членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), еще 13 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, ПАКИСТАН


Похожие новости


Рухани обвинил США и Израиль в произошедшем в Иране теракте Иранская полиция задержала 10 подозреваемых в причастности к теракту в Чебехаре МВД Ирана возложило ответственность за теракт в Ахвазе на поддерживаемых арабскими странами исламистов Иранский лидер обвиняет Саудовскую Аравию и ОАЭ в финансировании теракта Тысячи иранцев вышли на улицы Ахваза для участия в церемонии прощания с жертвами теракта Президент Туркменистана заявил о поддержке международных усилий в борьбе с терроризмом, осудил теракт в Ахвазе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]