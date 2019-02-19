Смертник, устроивший теракт в Иране, был гражданином Пакистана

Террорист, устроивший теракт в Иране, в результате которого погибли 27 служащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был гражданином Пакистана, передает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на бригадного генерала КСИР Мохаммада Пакпура.

По словам М.Пакпура, другой мужчина, участвовавший в планировании теракта, также был гражданином Пакистана.

Ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о готовности страны помочь Ирану в расследовании недавнего теракта

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан 13 февраля.

По данным иранских СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, установленное на грузовике, когда мимо него проезжал автобус. В результате взрыва погибли 27 членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), еще 13 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль".