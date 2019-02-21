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СНГ 21.02.2019 09:29

Избирательная кампания Порошенко докатилась до Генассамблеи ООН - Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя связал приезд президента Украины Петра Порошенко на Генассамблею ООН с предстоящими выборами в этой стране.

"Свидетельствует это о том, что приближаются президентские выборы на Украине, и президентская кампания, которую ведет президент П.Порошенко, докатилась до стен Генеральной Ассамблеи", - сказал В.Небензя, ответы которого на вопросы журналистов опубликованы на сайте постпредства РФ при ООН.

Он также добавил, что не считает необходимым знакомиться с тезисами выступления П.Порошенко, чтобы догадаться, о чем тот будет говорить. "Единственная интрига - какой новый театральный трюк он нам сегодня продемонстрирует", - добавил В.Небензя.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]