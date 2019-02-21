Избирательная кампания Порошенко докатилась до Генассамблеи ООН - Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя связал приезд президента Украины Петра Порошенко на Генассамблею ООН с предстоящими выборами в этой стране.

"Свидетельствует это о том, что приближаются президентские выборы на Украине, и президентская кампания, которую ведет президент П.Порошенко, докатилась до стен Генеральной Ассамблеи", - сказал В.Небензя, ответы которого на вопросы журналистов опубликованы на сайте постпредства РФ при ООН.

Он также добавил, что не считает необходимым знакомиться с тезисами выступления П.Порошенко, чтобы догадаться, о чем тот будет говорить. "Единственная интрига - какой новый театральный трюк он нам сегодня продемонстрирует", - добавил В.Небензя.