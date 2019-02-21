Избирательная кампания Порошенко докатилась до Генассамблеи ООН - Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя связал приезд президента Украины Петра Порошенко на Генассамблею ООН с предстоящими выборами в этой стране.
"Свидетельствует это о том, что приближаются президентские выборы на Украине, и президентская кампания, которую ведет президент П.Порошенко, докатилась до стен Генеральной Ассамблеи", - сказал В.Небензя, ответы которого на вопросы журналистов опубликованы на сайте постпредства РФ при ООН.
Он также добавил, что не считает необходимым знакомиться с тезисами выступления П.Порошенко, чтобы догадаться, о чем тот будет говорить. "Единственная интрига - какой новый театральный трюк он нам сегодня продемонстрирует", - добавил В.Небензя.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»