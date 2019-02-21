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Дальнее зарубежье 21.02.2019 10:18

Пхеньян должен пойти на значительные шаги в области денуклеаризации, чтобы США смягчили санкции - Трамп

США будут сохранять санкции против КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримет значимые действия в области денуклеаризации, заявил президент Дональд Трамп.

"Как вы знаете, санкции сохраняются в полном объеме. Я не отменял санкций. Я был бы рад, если бы смог. Но для того, чтобы пойти на это, надо, чтобы было сделано что-то значимое второй стороной (КНДР - ИФ)", - сказал Д.Трамп журналистам перед встречей в Вашингтоне с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Президент отметил: "Не думаю, что они (КНДР - ИФ) сопротивляются, думаю, они хотят что-то сделать".

Д.Трамп напомнил, что 27-28 февраля в Ханое стоится его вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и выразил надежду на достижение конкретных результатов.

"Мы будем два дня встречаться с председателем Кимом, думаю, мы многого добьемся", сказал он, отметив, что, по его мнению, эта встреча будет не последней.

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Тэги: США, КНДР, САНКЦИИ, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]