Пхеньян должен пойти на значительные шаги в области денуклеаризации, чтобы США смягчили санкции - Трамп

США будут сохранять санкции против КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримет значимые действия в области денуклеаризации, заявил президент Дональд Трамп.
"Как вы знаете, санкции сохраняются в полном объеме. Я не отменял санкций. Я был бы рад, если бы смог. Но для того, чтобы пойти на это, надо, чтобы было сделано что-то значимое второй стороной (КНДР - ИФ)", - сказал Д.Трамп журналистам перед встречей в Вашингтоне с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Президент отметил: "Не думаю, что они (КНДР - ИФ) сопротивляются, думаю, они хотят что-то сделать".
Д.Трамп напомнил, что 27-28 февраля в Ханое стоится его вторая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и выразил надежду на достижение конкретных результатов.
"Мы будем два дня встречаться с председателем Кимом, думаю, мы многого добьемся", сказал он, отметив, что, по его мнению, эта встреча будет не последней.
Первый посол Колумбии в Азербайджане прибудет в Баку в марте
Президент Алиев обсудил перспективы карабахского урегулирования с сопредседателями МГ ОБСЕ
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджана в 2 раза сократил импорт овец и коз из Дагестана
TT Consulting обеспечит газом 4 хлопкоперерабатывающих завода в Азербайджане
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит около 30 кг героина из Ирана в Украину
Джыртдан и Леопард - талисманы Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку
Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»