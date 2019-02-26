Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9309 RUR   0.026 GBR   2.2323 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.48 -1.78 Brent 64.76 -2.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 28 Фев 1 Мар 10°

Транспорт и связь 26.02.2019 17:48

Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing

Boeing Co. собирается включить в состав совета директоров Никки Рандаву Хейли, ранее занимавшую должность постпреда США в ООН.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, кандидатура Н.Хейли будет вынесена на голосование на годовом общем собрании акционеров компании 29 апреля.

Республиканка Н.Хейли в 2011 году стала первой женщиной на посту губернатора Южной Каролины, до этого она три срока подряд избиралась в палату представителей штата.

В 2017-2018 годах она была постпредом США в ООН. После назначения на эту должность многие эксперты отмечали, что в дальнейшем Н.Хейли может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В 2012 и 2016 году кандидаты республиканцев рассматривали Н.Хейли в качестве потенциального вице-президента.

По образованию 47-летняя Н.Хейли бухгалтер. До того как уйти в политику, она работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, СОВЕТ, ДИРЕКТОР


Похожие новости


Boeing предупредила авиакомпании об опасности срыва самолетов 737 MAX в пике Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США Airbus в 2017 г. увеличил отрыв от Boeing по объему заказов, но отставал по поставкам самолетов Boeing поставил рекордное число самолетов в 2017г, заказы модели 737 подскочили на 35% Boeing делает ставку на летающие такси и автоматизацию за счет покупки Aurora Flight Sciences Boeing может выступить против объединения UTC и Rockwell Collins

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]