Экс-постпред США в ООН Хейли войдет в совет директоров Boeing

Boeing Co. собирается включить в состав совета директоров Никки Рандаву Хейли, ранее занимавшую должность постпреда США в ООН.

Как говорится в пресс-релизе Boeing, кандидатура Н.Хейли будет вынесена на голосование на годовом общем собрании акционеров компании 29 апреля.

Республиканка Н.Хейли в 2011 году стала первой женщиной на посту губернатора Южной Каролины, до этого она три срока подряд избиралась в палату представителей штата.

В 2017-2018 годах она была постпредом США в ООН. После назначения на эту должность многие эксперты отмечали, что в дальнейшем Н.Хейли может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В 2012 и 2016 году кандидаты республиканцев рассматривали Н.Хейли в качестве потенциального вице-президента.

По образованию 47-летняя Н.Хейли бухгалтер. До того как уйти в политику, она работала по специальности, в том числе была финансовым директором семейной компании Exotica International.